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Стівенсон хоче стати наступним суперником Ломаченка

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Стівенсон хоче стати наступним суперником Ломаченка
#Стівенсон, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон бажає провести бій з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Я, чорт забирай, спарингував з усіма топовими боксерами у другому напівлегкому і легкому дивізіонах. Мене не зміг побити ніхто, крім Теренса Кроуфорда, коли мені було 18 років. Чесно кажучи, коли я завоюю пояс у квітні або травні, я прийму всі виклики.

Спаринги з Ломаченком? Кажуть, що я програв йому, але це брехня. Якщо таке питання постане, буду готовий стати наступним суперником Ломаченка", - зазначив Шакур.

Раніше, Бівол назвав причину поразки Ломаченка у бою з Лопесом.

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