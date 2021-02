Стівенсон хоче стати наступним суперником Ломаченка

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон бажає провести бій з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

I’m gone say this once I done sparred damn near everybody all the top dudes at 130 & 135 NOBODY beat me up.. That’s all facts only person who did was Bud Crawford when I was 18 💯