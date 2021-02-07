Стівенсон хоче стати наступним суперником Ломаченка

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон бажає провести бій з українцем Василем Ломаченком.
Про це заявив сам боксер.
"Я, чорт забирай, спарингував з усіма топовими боксерами у другому напівлегкому і легкому дивізіонах. Мене не зміг побити ніхто, крім Теренса Кроуфорда, коли мені було 18 років. Чесно кажучи, коли я завоюю пояс у квітні або травні, я прийму всі виклики.
Спаринги з Ломаченком? Кажуть, що я програв йому, але це брехня. Якщо таке питання постане, буду готовий стати наступним суперником Ломаченка", - зазначив Шакур.
I’m gone say this once I done sparred damn near everybody all the top dudes at 130 & 135 NOBODY beat me up.. That’s all facts only person who did was Bud Crawford when I was 18 💯— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) February 5, 2021
Раніше, Бівол назвав причину поразки Ломаченка у бою з Лопесом.