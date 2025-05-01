Бресель дав бій: Трамп вийшов у півфінал чемпіонату світу

Лідер світового рейтингу Джадд Трамп і чемпіон світу 2023 року Лука Бресель розіграли між собою путівку в 1/2 фіналу World Snooker Championship 2025.

Перемогу з рахунком 13:8 здобув англійський гравець.

Не варто думати, що все для Джадда обійшося просто. Віртуозний стиль гри бельгійця дозволив йому вести в рахунку 7:5. Потім було 8:7.

Джадд зібрався і переміг у шести фреймах поспіль. Протягом поєдинку англієць зробив 4 сенчурі (серія у 100+ очок). Тепер за сезон у нього 104 сенчурі, що є новим світовим рекордом.

THE MOST CENTURIES EVER IN A PROFESSIONAL SEASON!



Judd Trump, you are a machine! 🔥



104, and counting! 🙌#HaloWorldChampionship pic.twitter.com/GHPNCmPb8o — WST (@WeAreWST) April 30, 2025

Більярд – World Snooker Championship 2025

1/4 фіналу

Джадд Трамп (Англія) – Лука Бресель (Бельгія) 13:8

У півфіналі "Туз" зіграє проти Марка Вільямса, який є найстарішим учасником цієї стадії чемпіонату світу зі снукеру з 1985 року.

В іншій півфінальній парі зійдуться Ронні О'Салліван і представник Китаю Чжао Сіньтун.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.