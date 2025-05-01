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Чемпіон Більярд

Бресель дав бій: Трамп вийшов у півфінал чемпіонату світу

Руслан Травкін — 1 травня 2025, 06:33
Бресель дав бій: Трамп вийшов у півфінал чемпіонату світу
Джадд Трамп
x.com/WeAreWST

Лідер світового рейтингу Джадд Трамп і чемпіон світу 2023 року Лука Бресель розіграли між собою путівку в 1/2 фіналу World Snooker Championship 2025.

Перемогу з рахунком 13:8 здобув англійський гравець.

Не варто думати, що все для Джадда обійшося просто. Віртуозний стиль гри бельгійця дозволив йому вести в рахунку 7:5. Потім було 8:7.

Джадд зібрався і переміг у шести фреймах поспіль. Протягом поєдинку англієць зробив 4 сенчурі (серія у 100+ очок). Тепер за сезон у нього 104 сенчурі, що є новим світовим рекордом.

Більярд – World Snooker Championship 2025
1/4 фіналу

Джадд Трамп (Англія) – Лука Бресель (Бельгія) 13:8

У півфіналі "Туз" зіграє проти Марка Вільямса, який є найстарішим учасником цієї стадії чемпіонату світу зі снукеру з 1985 року.

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В іншій півфінальній парі зійдуться Ронні О'Салліван і представник Китаю Чжао Сіньтун.

Цьогорічний чемпіонат світу розпочався 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

снукер Джадд Трамп Чемпіонат світу зі снукеру Лука Бресель

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