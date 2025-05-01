Ронні здолав Сі: О'Салліван вийшов у 14-й півфінал чемпіонату світу за кар'єру

У матчі 1/4 фіналу World Snooker Championship 2025 зійшлися Ронні О'Салліван і китаєць Сі Цзяхуей.

Перемогу здобув "ракета" з рахунком 13:9.

Ронні вдало розпочав першу сесію, вигравши 6:2. Йому вдалося втримати перевагу в другій сесії – 10:6.

Китайський снукерист майже повернувся в гру. Йому вдалося наблизитися до О'Саллівана, але в 21 фреймі Ронні забрав важливу партію. Спочатку він відправив у лузу складну червону кулю, а потім "зачистив" стіл.

‘What a clearance, WHAT A RED!’



Ronnie O’Sullivan finds some magic when he needed it most #HaloWorldChampionship pic.twitter.com/z1BPkQGHvh — WST (@WeAreWST) April 30, 2025

У наступному фреймі він також здобув перемогу, що дозволило в 14-й раз за кар'єру вийти у півфінал чемпіонату світу зі снукеру.

Більярд – World Snooker Championship 2025

1/4 фіналу

Ронні О'Салліван (Англія) – Сі Цзяхуей (Шотландія) 13:9

Ronnie O'Sullivan completes the job against Si Jiahui to make his 14th World Snooker Championship semi-final 👏#WorldChampionship pic.twitter.com/AZsYUjtCMo — TNT Sports (@tntsports) April 30, 2025

У півфіналі суперником "ракети" буде ще один представник Піднебесної Чжао Сіньтун. В іншій парі зійдуться лідер світового рейтингу Джадд Трамп і легендарний Марк Вільямс.

Нагадаємо, 49-річний Ронні 7 разів ставав переможцем World Snooker Championship. Перед цим турніром англієць не грав із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий. Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, у першому колі Ронні здолав Алі Картера, а в другому переграв Пан Цзюньсюя (13:4).