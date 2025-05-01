Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Ронні здолав Сі: О'Салліван вийшов у 14-й півфінал чемпіонату світу за кар'єру

Руслан Травкін — 1 травня 2025, 06:14
Ронні здолав Сі: О'Салліван вийшов у 14-й півфінал чемпіонату світу за кар'єру
x.com/WeAreWST

У матчі 1/4 фіналу World Snooker Championship 2025 зійшлися Ронні О'Салліван і китаєць Сі Цзяхуей.

Перемогу здобув "ракета" з рахунком 13:9.

Ронні вдало розпочав першу сесію, вигравши 6:2. Йому вдалося втримати перевагу в другій сесії – 10:6.

Китайський снукерист майже повернувся в гру. Йому вдалося наблизитися до О'Саллівана, але в 21 фреймі Ронні забрав важливу партію. Спочатку він відправив у лузу складну червону кулю, а потім "зачистив" стіл.

У наступному фреймі він також здобув перемогу, що дозволило в 14-й раз за кар'єру вийти у півфінал чемпіонату світу зі снукеру.

Більярд – World Snooker Championship 2025
1/4 фіналу

Ронні О'Салліван (Англія) – Сі Цзяхуей (Шотландія) 13:9

У півфіналі суперником "ракети" буде ще один представник Піднебесної Чжао Сіньтун. В іншій парі зійдуться лідер світового рейтингу Джадд Трамп і легендарний Марк Вільямс.

Нагадаємо, 49-річний Ронні 7 разів ставав переможцем World Snooker Championship. Перед цим турніром англієць не грав із січня. Тоді він погано провів поєдинок. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий. Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, у першому колі Ронні здолав Алі Картера, а в другому переграв Пан Цзюньсюя (13:4).

Читайте також :
Відео Фото Від британських офіцерів до мільйонних призів: історія та правила снукеру
снукер Ронні О'Салліван більярд Чемпіонат світу зі снукеру

снукер

Найстарший півфіналіст чемпіонату світу з 1985 року: Вільямс і Хіггінс влаштували трилер у 25 фреймах
Мені треба грати краще: О'Салліван оцінив свої шанси стати чемпіоном світу
Приблизно два з десяти: О'Салліван незадоволений своєю формою
О'Салліван прокоментував свій рекордний вихід у чвертьфінал World Snooker Championship
О'Салліван встановив новий рекорд World Snooker Championship

Останні новини