Російський боксер дав оцінку українському боксеру

Джерело - Чемпіон.

У бою з Теофімо Лопесом Василь Ломаченко у певних раундах включився та був кращим за суперника.

Про це заявив чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол.

"Ломаченко, швидше за все, звик до того, що бійці - не такі швидкі, як він, не настільки жорсткі. Він намагався провокувати Теофімо. Він смикав його, але потім жорсткий удар показав, що Лопес ще небезпечний, що можна Ломаченко порухатися. Він вирішив рухатися, вимотати його, але Лопес йшов на задній нозі і все контролював. Він настільки чутливий боєць - від будь-якого випаду піде і відповість. Може бути він не так багато потрапляв, але картинка була така, що Ломаченко нічого не робив стартові раунди. Також думаю, Ломаченко розраховував на те, що Теофімо видихається, але він не видихався, чи не втратив швидкість. Це дійсно був незручний боєць для нього, адже він такий же чутливий, як і Вася. Коли Лома включився, то, звичайно, він був краще, але бензин і у нього подзакончілся, Теофімо навіть почав перебивати його", - розповів Бівол.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Боксёрская ПРАВДА Pro (@bokserskaya_pravda_pro)

Раніше Лопес послав Ломаченко, кажучи про можливий реванш.