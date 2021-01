DAZN підтвердив дату бою Альварес - Їлдирим

Поєдинок чемпіона WBС і WBA в суперсередній вазі Сауля Альвареса і (54-1-2, 36 КО) та Авні Їлдирима (21-2-0, 12 KO), який претендує на пояс по лінії WBC, відбудеться 27 лютого у США.

Про це повідомляє стрімінговий сервіс DAZN.

