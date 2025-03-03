Це все нісенітниці: тренер – про навмисну відмову Дюбуа від бою з Паркером

Тренер володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз заявив, що британець не уникав поєдинку із Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

Цитує тренера talkSPORT.

Зазначимо, що Дюбуа знявся за два дні до бою проти Джозефа Паркера. У 27-річного британського боксера виявили вірусну інфекцію.

"Я чув, як деякі ідіоти в Інтернеті та інші говорили, що Даніель злякався. Як можна когось вибрати, а потім злякатися? Це був найбільший гонорар у кар'єрі Даніеля, і це був добровільний захист.

Лікарі рекомендували йому відмовитися, він не відмовився сам. Це якби ви пішли до терапевта, а він сказав, що з вами щось відбувається, перестаньте займатися чимось на кшталт боксу. Якщо ви підете проти рекомендації лікаря, то у вас можуть виникнути проблеми.

Тож ці теорії в інтернеті – нісенітниця. Даніель все ще має свій титул чемпіона світу, і ми живемо заради боїв", – сказав Чарльз.