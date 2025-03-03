Усик прийняв виклик Лебіги на спаринг

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO в надважкій вазі Олександр Усик прийняв виклик відомого блогера та стрімера Михайла Лебіги на спаринг.

Про це український боксер написав у коментарях до допису golden_boxing_ua.

Михайло Лебіга під час прямої трансляції, де він намагається скинути 7 кг, викликав Усика на спаринг за бутерброд з двома шматками ковбаси.

Український чемпіон прийняв виклик:

"Привіт неймовірна людина, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси і пивооо", – написав Усик.

Зауважимо, що на момент написання новини стрім-марафон Лебіги триває 7 годин 15 хвилин, а кількість глядачів на його трансляції складає понад 37 тисяч.

Окрім того, під час цього заходу інфлюєнсер збирає 5 млн гривень на FPV-дрони для різних напрямків.

Олександр Усик напередодні розірвав соцмережі вірусним відео, на якому він танцює на дні народженні доньки.

Український спортсмен разом із дружиною організували на честь 15-річчя Єлизавети яскраве свято, яке відвідали зірки естради та навіть Надя Дорофєєва.