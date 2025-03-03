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Сане має намір продовжити кар'єру в Баварії

Станіслав Лисак — 3 березня 2025, 21:55
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Вінгер Баварії Лерой Сане провів переговори з керівництвом клубу щодо продовження контракту.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Зазначається, що шанси на пролонгацію угоди наразі найбільші за останні кілька місяців, однак німець досі не отримав офіційної пропозиції від керівництва мюнхенців.

Очікується, що цей процес займе ще кілька тижнів. Сане має намір залишитися в Баварії та хоче переконати клуб запропонувати йому новий контракт за хороші виступи.

Чинна угода футболіста з "ротен" завершиться наступного літа. Зауважимо, що 29-річний гравець приєднався до мюнхенців улітку 2020 року з Манчестер Сіті за 49 млн євро.

У нинішньому сезоні Лерой Сане взяв участь у 32 матчах Баварії в усіх турнірах, записавши на свій рахунок вісім голів та чотири результативні передачі.

Баварія Лерой Сане

Лерой Сане

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