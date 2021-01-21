Альварес проведе бій за три титули у новій категорії

Мексиканський боксер Сауль Альварес домовляється про бій за три титули в другій середній вазі проти британця Біллі Джо Сондерса.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Канело цілком може бути найбільшим бійцем нашого покоління. Зараз нічого не заважає Біллі Джо Сондерсу побитися з Альваресом. Йому справді потрібен цей бій, проте він не збирається виходити на ринг за будь-які кошти. Але якщо Біллі вірить, що він здобуде перемогу, в чому я також впевнений, тоді йому необхідно скористатися цією можливістю. Мені здається, я зможу влаштувати йому поєдинок з Канело у травні" - сказав Гірн.