Альварес проведе бій за три титули у новій категорії

Джерело - espreso.tv.
Мексиканський боксер Сауль Альварес домовляється про бій за три титули в другій середній вазі проти британця Біллі Джо Сондерса.
Про це розповів промоутер Едді Гірн.
"Канело цілком може бути найбільшим бійцем нашого покоління. Зараз нічого не заважає Біллі Джо Сондерсу побитися з Альваресом. Йому справді потрібен цей бій, проте він не збирається виходити на ринг за будь-які кошти. Але якщо Біллі вірить, що він здобуде перемогу, в чому я також впевнений, тоді йому необхідно скористатися цією можливістю. Мені здається, я зможу влаштувати йому поєдинок з Канело у травні" - сказав Гірн.
Відзначимо, що Сауль Альварес є чемпіоном світу WBA та WBC в другій середній вазі (до 76,2 кг), в яку він остаточно перейшов у 2020 році.
Нагадаємо, Мурата став суперчемпіоном WBA замість Канело.