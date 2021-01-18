Шелестюк: Якщо Арум навіть Пакьяо злив, то що казати про Ломаченка?

Результат бою між легковаговиками Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) і Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО) є несправедливим.

Про це заявив український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк.

"Всі ми для американців - чужі. Якщо Боб [Арум] навіть легендарного Пакьяо злив, то що говорити про Ломаченка?! Вася просто порахував, що він - зірка, і може вигравати бої як Флойд [Мейвезер]. Але це не так, і ніколи так не буде.

У мене теж вийшло 7-5 на користь Лопеса. Весь бій було відчуття, що Лопес веде бій, а Вася - претендент, який остерігається і боїться ризикувати. Думаю, всі слова сім'ї Лопеса зробили свою справу і залізли в голову до Ломаченка.

Але я впевнений, що Вася легко стане чемпіоном і в 59 кг і в 61, якщо буде битися з Хейні. Але Арум Ломаченку потрібен у 59 кг, а на Лопеса вже великі плани за великі гроші і, на жаль, Васі там немає", - зазначив Шелестюк.