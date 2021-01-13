Промоутер чемпіона в легкій вазі за версією WBC Девіна Хейні (25-0, 15 КО) Едді Гірн вважає свого підопічного найкращим в цьому дивізіоні.

Про це заявив сам промоутер.

"Є багато питань без відповідей з приводу Девіна Хейні. Я вірю, що він - найкращий легкоаваговик у світі, але йому потрібно довести це. Це розчаровує Девіна, він хоче проводити великі поєдинки.

Не забувайте про те, що він поступився WBC, щоб битися з Ломаченком і стати обов'язковим претендентом. Тепер нам потрібен бій, який стане проривом", - сказав Гірн.