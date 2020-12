Головкін: Я відкритий до поєдинку проти переможця бою Канело - Сміт

У головній події вечора боксу в США чемпіон IBF і IBO в середній вазі Геннадій Головкін переміг Каміла Шеремету.

Після бою чемпіон прокоментував свій можливий наступний бій.

GGG will have his eyes on #CaneloSmith tomorrow night 👀 pic.twitter.com/273C7RzGlK