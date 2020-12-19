Головкін: Я відкритий до поєдинку проти переможця бою Канело - Сміт

У головній події вечора боксу в США чемпіон IBF і IBO в середній вазі Геннадій Головкін переміг Каміла Шеремету.

Після бою чемпіон прокоментував свій можливий наступний бій.

"Звичайно, я відкритий до поєдинку проти будь-якого суперника. Я хочу отримати найкращого опонента для мене, для бізнесу, для DAZN, для фанатів. Я готовий. Почекаємо до завтра. Сподіваюся, що завтра буде відмінний бій. Я готовий до кращого, готовий до переможця" - сказав Головкін.