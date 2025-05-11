Кремінь розписав нічию з Прикарпаттям, Металіст здолав Кудрівку

У неділю, 11 травня, відбулося два матчі Першої ліги України сезону 2024/25.

В групі вибування Кремінь розписав безгольову нічию із Прикарпаттям. Якщо для Прикарпаття цей результат особливо нічого не змінив, адже команда перебуває на комфортній відстані від зони вильоту, то у Креміня справи значно гірше – клуб йде останнім із 14 балами в активі.

Водночас у групі за підвищення у класі Металіст здолав Кудрівку та зберіг шанси на вихід в УПЛ.

Чемпіонат України – Перша ліга

Група підвищення у класі

6 тур, 11 травня

Металіст – Кудрівка 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Цвіренко, 2:0 – 49 Дігтяр

Standings provided by Sofascore

Група вибування

7 тур, 11 травня

Кремінь – Прикарпаття 0:0

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 10 травня, Епіцентр із Кам’янця-Подільського достроково став чемпіоном Першої ліги сезону-2024/25.

Команда Сергія Нагорняка у матчі 6 туру Чемпіонської групи вдома обіграла свого найближчого переслідувача, Полтаву, з рахунком 2:0. Розрив між командами у турнірній таблиці виріс зо 12 очок, що зробило Епіцентр недосяжним для переслідувачів.