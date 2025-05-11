АПЛ: Ньюкасл у більшості обіграв Челсі

Недільний ігровий день 36 туру АПЛ відкривав важливий у боротьбі за зону Ліги чемпіонів матч між Ньюкаслом і Челсі. Поєдинок завершився перемогою господарів 2:0. Челсі з 36 хвилини грали в меншості внаслідок вилучення Ніколя Джексона, який отримав прямо червону картку за удар ліктем у обличчя суперника.

Чемпіонат Англії – АПЛ

36 тур, 11 травня

Ньюкасл – Челсі – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 2 Тоналі, 2:0 – 90+1 Бруно

Вилучення: 36 Джексон (Челсі)

Завдяки цій перемозі Ньюкасл набрав 66 очок і вийшов на третє місце у турнірній таблиці. Челсі залишився п’ятим із 63 балами в активі.

Сьогодні, 11 травня, відбудуться ще 4 матчі 36 туру АПЛ:

16:15 Манчестер Юнайтед – Вест Гем

16:15 Ноттінгем Форест – Лестер

16:15 Тоттенгем – Кристал Пелес

18:30 Ліверпуль – Арсенал

Вчора, 10 травня, Евертон обіграв Фулгем 3:1, голом відзначився український захисник Евертона Віталій Миколенко.