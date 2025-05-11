Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліверпуль і Аталанта можуть здійснити гучний обмін гравцями

Олег Дідух — 11 травня 2025, 15:52
Ліверпуль і Аталанта можуть здійснити гучний обмін гравцями
Алемола Лукман
Getty Images

Ліверпуль і Аталанта можуть здійснити гучний обмін гравцями у найближче літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Quotidiano Sportivo.

Ще наприкінці квітня повідомлялося про те, що Ліверпуль входить до числа клубів, які претендують на форварда Аталанти Адемолу Лукмана. Свіжоспечені чемпіони Англії можуть включити в году вінгера збірної Італії Федеріко К’єзу.

Він перейшов у Ліверпуль рік тому з Ювентуса, проте так і не зумів розкритися на Туманному Альбіоні. У поточному сезоні на рахунку К’єзи всього 2 голи та 2 асисти в 13 матчах у всіх турнірах.

Федеріко готовий повернутися в Серію А, щоби перезавантажити свою кар’єру. Аталанта виглядає для нього привабливим варіантом, його характеристики підходять під ігрову модель Джан П’єро Гасперіні.

Трансферна вартість К’єзи наразі оцінюється у 18 мільйонів євро, Лукмана – у 60 мільйонів.

Аталанта Ліверпуль Адемола Лукман Федеріко К'єза

Адемола Лукман

На рівні з Лаутаро та Лукаку: Довбик – у списку найкращих бомбардирів сезону в Серії А
Арсенал додав нападника Аталанти у трансферний шорт-лист
Лідер Аталанти може повернутися в АПЛ
Гасперіні – про "найгіршого пенальтиста" Лукмана: Я не хотів нікого образити
На полювання за лідером Аталанти вийшли два топи АПЛ

Останні новини