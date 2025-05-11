Ліверпуль і Аталанта можуть здійснити гучний обмін гравцями у найближче літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Quotidiano Sportivo.

Ще наприкінці квітня повідомлялося про те, що Ліверпуль входить до числа клубів, які претендують на форварда Аталанти Адемолу Лукмана. Свіжоспечені чемпіони Англії можуть включити в году вінгера збірної Італії Федеріко К’єзу.

Він перейшов у Ліверпуль рік тому з Ювентуса, проте так і не зумів розкритися на Туманному Альбіоні. У поточному сезоні на рахунку К’єзи всього 2 голи та 2 асисти в 13 матчах у всіх турнірах.

Федеріко готовий повернутися в Серію А, щоби перезавантажити свою кар’єру. Аталанта виглядає для нього привабливим варіантом, його характеристики підходять під ігрову модель Джан П’єро Гасперіні.

Трансферна вартість К’єзи наразі оцінюється у 18 мільйонів євро, Лукмана – у 60 мільйонів.