Лунін залишився у запасі Реала на матч із Барселоною

Тренерські штаби Барселони та Реала визначилися зі стартовими складами на Ель Класіко, яке відбудеться у неділю, 11 травня, в рамках 36 туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляють пресслужби обох клубів.

Склади команд:

Барселона: Щенсни, Мартін, Кубарсі, Іньїго Мартінес, Ерік Гарсія, Педрі, де Йонг, Ольмо, Рафінья, Ямал, Ферран Торрес

Реал: Куртуа, Фран Гарсія, Тчуамені, Асенсіо, Лукас Васкес, Себальос, Беллінгем, Вальверде, Вінісіус, Арда Гюлер, Мбаппе

Матч між Барселоною та Реалом відбудеться на стадіоні Монжуїк у столиці Каталонії. Початок поєдинку – о 17:15 за київським часом. Наразі Барселона лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 4-очковою перевагою над Реалом за три тури до фінішу.