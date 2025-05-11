Ураган переграв Сокіл, Енергія здобула вольову перемогу над SkyUp в плейоф Екстра-ліги

У неділю, 11 травня, в Екстра-лізі України з футзалу відбудуться треті та четверті матчі 1/4 плейоф.

Зокрема, у першій зустрічі ігрового дня Ураган з рахунком 3:2 переграв Сокіл та повів у в серії. У першому поєдинку перемогу з рахунком 4:2 святкував Сокіл, а у другому команда поступилася 0:5.

Наступний матч команди зіграють вже завтра, 12 травня. Початок о 16:00.

У другому протистоянні ігрового дня Енергія втримала вольову перемогу над SkyUp. На 16-й хвилині львівʼяни "горіли" 1:3, але підопічні Валерія Легчанова вже вкотре знайшли вихід зі складної ситуації, перегравши у підсумку опонента з рахунком 4:3.

У команд тепер по 2 перемоги, і на них очікує 5-й матч.

Також сьогодні відбудеться ще одне протистояння: Атлетик зіграє проти ХІТа.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

1/4 фіналу, треті та четверті матчі, 11 травня

Ураган – Сокіл 3:2 (1:1)

Рахунок в серії 2:1

Голи: 1:0 – 1 Масевич, 1:1 – 2 Бабак, 2:1 – 21 Жуков, 3:1 – 25 Дичук, 3:2 – 39 Первєєв

Енергія – SkyUp 4:3 (3:3)

Рахунок в серії 2:2

Голи: 1:0 – 1 Грицина, 1:1 – 9 Морено, 1:2 – 14 Лукас, 1:3 – 16 Смоловик, 2:3 – 16 Грицина, 3:3 – 19 Зварич, 4:1 – 24 Зварич

Атлетик – ХІТ

З результатами перших матчів можна ознайомитися ТУТ.