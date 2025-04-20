Артета прокоментував заміну лідера Арсенала в матчі з Іпсвічем

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про можливу травму лідера команди Букайо Сака в матчі проти Іпсвіча.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Йому трохи боляче, але все виглядає досить оптимістично. На щастя, все в порядку", – розповів Артета.

🚨 Arteta: “Bukayo Saka is in a bit of pain but thankfully it doesn’t look anything too serious”.



“He’s fine, it looks all good”. pic.twitter.com/MpSJs1AqTY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2025

На 32-й хвилині матчу футболіст Іпсвіча Лейф Девіс прямою ногою вдарив Букайо ззаду у гомілкостоп, внаслідок чого отримав пряму червону картку. Самого вінгера "канонірів" замінили на початку другого тайму.

Вже 23 квітня лондонці зіграють проти Крістал Пелес – стартовий свисток матчу 34 туру АПЛ заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше Сака ледь не став учасником бійки під час матчу Ліги чемпіонів проти Реала, коли на нього накинувся один з гравців "вершкових".