Артета прокоментував заміну лідера Арсенала в матчі з Іпсвічем
Букайо Сака
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Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про можливу травму лідера команди Букайо Сака в матчі проти Іпсвіча.
Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Йому трохи боляче, але все виглядає досить оптимістично. На щастя, все в порядку", – розповів Артета.
На 32-й хвилині матчу футболіст Іпсвіча Лейф Девіс прямою ногою вдарив Букайо ззаду у гомілкостоп, внаслідок чого отримав пряму червону картку. Самого вінгера "канонірів" замінили на початку другого тайму.
Вже 23 квітня лондонці зіграють проти Крістал Пелес – стартовий свисток матчу 34 туру АПЛ заплановано на 22:00 за київським часом.
Раніше Сака ледь не став учасником бійки під час матчу Ліги чемпіонів проти Реала, коли на нього накинувся один з гравців "вершкових".