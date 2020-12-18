Митрофанов - Байфілд: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBO Oriental - Дмитро Митрофанов. Записки суддів: 96:94, 98:94, 99:92.

Поєдинок завершено! Усю дистанцію пройшли боксери, судді визначать чемпіона!

10-раунд: Пішли в атаку обидва бійця і важко зрозуміти, хто більше наніс влучних ударів. Чекаємо на рішення суддів, доля титулу в їх руках.

9-раунд: Ще один досить рівний раунд, як і поєдинок загалом, нас чекає вирішальна трьох хвилинка.

8-раунд: Увімкнувся Митрофанов або Байфілд підсів, але знову українець виглядав кращим. Більше він пробивав і більше влучав. Нас чекає дуже цікава кінцівка. Нагадаю, бій триває 10 раундів.

7-раунд: Помітно втомився Митрофанов. Не так часто і потужно він влучає у свого суперника. Байфілд зараз свіжіше виглядає, раунд за ним.

6-раунд: Вже не так активно Байфілд йде вперед, але і Митрофанов не такий активний, як на початку поєдинку. Дуже рівний бокс демонструють спортсмени.

5-раунд: Активно розпочав Байфілд, притис Митрофанова до канату і наніс хорошу серію ударів, але далі українець трохи вирівняв ситуацію. Можуть цей раунд віддати британцю судді.

4-раунд: Намагається Байфілд тримати дистанцію, але Митрофанов класно корпусом діє і не дозволяє британцю гнути свою лінію. Дмитро наразі кращий на ринзі.

3-раунд: Більшей Байфілд наніс ударів у цьому раунді, але все ще здається, що Митрофанов забирає раунд за раундом у свій актив. Українець пробиває влучніше і потужніше.

2-раунд: Контролює Митрофанов центр рингу і наносить більше він акцентованих ударів. Поки що краще виглядає українець. Питання чи вистачить Дмитру сил провести увесь поєдинок в таком утемпі.

1-раунд: Досить рівний раунд, обидва боксери з перших секунд йдуть вперед. Здалося, що Митрофанов трохи влучнішим був. Раунд за українцем.

Поєдинок розпочався!

Тепер лунає гімн України!

Звучить гімн Великої Британії!

Тепер на ринг виходить українець Дмитро Митрофанов!

Асінья Байфілд виходить на ринг!

Тим часом Чоботар здобув перемогу розділеним рішенням суддів.

Дмитро Митрофанов продовжує готуватися до поєдинку.

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Наразі у нас триває останній бій андеркарду між Василем Чоботарем та Янісом Куриленком.

Нагадаємо, Митрофанов переважив Байфілда напередодні бою.

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Дмитро Митрофанов боксуватиме за перший титул на профі-ринзі - пояс WBO Oriental у першій середній вазі з британцем Асіньєю Байфілдом в рамках вечору боксу в Києві.

Бій відбудеться увечері 18 грудня.

Орієнтовний початок о 21:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині.