Аморім: Результат матчу з Вулвергемптоном дуже засмучує
ФК Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім залишився незадоволеним результатом матчу 33 туру АПЛ проти Вулвергемптона (1:0).
Слова португальського фахівця після поразки в чемпіонаті передає Фабріціо Романо.
"Це дуже засмучує. Вулвергемптон забиває з єдиного моменту, який у них є. Якщо ти не будеш забивати голи, ти не будеш вигравати ігри", – заявив Аморім.
Нагадаємо, що МЮ зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Вулвергемптону, та наблизився до встановлення чергового досягнення зі знаком мінус.
Наразі підопічні Рубена Аморіма розташувалися на 14 сходинці в турнірній таблиці, заробивши 38 залікових балів у 33 іграх чемпіонату.
Наступний домашній матч в межах АПЛ підопічні Аморіма зіграють 11 травня проти Вест Гема – стартовий свисток заплановано на 16:15 за київським часом.