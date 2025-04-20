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Аморім: Результат матчу з Вулвергемптоном дуже засмучує

Станіслав Лисак — 20 квітня 2025, 19:14
Аморім: Результат матчу з Вулвергемптоном дуже засмучує
ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім залишився незадоволеним результатом матчу 33 туру АПЛ проти Вулвергемптона (1:0).

Слова португальського фахівця після поразки в чемпіонаті передає Фабріціо Романо.

"Це дуже засмучує. Вулвергемптон забиває з єдиного моменту, який у них є. Якщо ти не будеш забивати голи, ти не будеш вигравати ігри", – заявив Аморім.

Нагадаємо, що МЮ зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Вулвергемптону, та наблизився до встановлення чергового досягнення зі знаком мінус.

Наразі підопічні Рубена Аморіма розташувалися на 14 сходинці в турнірній таблиці, заробивши 38 залікових балів у 33 іграх чемпіонату.

Наступний домашній матч в межах АПЛ підопічні Аморіма зіграють 11 травня проти Вест Гема – стартовий свисток заплановано на 16:15 за київським часом.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

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