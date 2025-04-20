Аморім: Результат матчу з Вулвергемптоном дуже засмучує

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім залишився незадоволеним результатом матчу 33 туру АПЛ проти Вулвергемптона (1:0).

Слова португальського фахівця після поразки в чемпіонаті передає Фабріціо Романо.

"Це дуже засмучує. Вулвергемптон забиває з єдиного моменту, який у них є. Якщо ти не будеш забивати голи, ти не будеш вигравати ігри", – заявив Аморім.

🚨 Rúben Amorim: “It’s really frustrating. Wolves score in the only opportunity they have”.



“If you are not going to score goals, you are not going to win games”. pic.twitter.com/UcXontbH1D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2025

Нагадаємо, що МЮ зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Вулвергемптону, та наблизився до встановлення чергового досягнення зі знаком мінус.

Наразі підопічні Рубена Аморіма розташувалися на 14 сходинці в турнірній таблиці, заробивши 38 залікових балів у 33 іграх чемпіонату.

Наступний домашній матч в межах АПЛ підопічні Аморіма зіграють 11 травня проти Вест Гема – стартовий свисток заплановано на 16:15 за київським часом.