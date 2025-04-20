Перша нічия під керівництвом Григорчука: огляд матчу Інгулець – ЛНЗ

20 квітня відбувся матч 25 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Інгулець зіграв унічию з ЛНЗ.

Це перша нічия черкаської команди під керівництвом Романа Григорчука. До цього були дві перемоги та п’ять поразок.

Черкаський клуб перервав свою програшну серію, але провів 20-й безгольовий матч в УПЛ.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 20 квітня

Інгулець – ЛНЗ 0:0

Інгулець: Паламарчук, Жовтенко (Малиш, 75), Діхтярук, Свистун (Дубілей, 83), Лосенко, Волохатий, П'ятов (Гаджук, 67), Могильний, Сад (Попов, 67), Фарасеєнко

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко, Танковський, Макуана (Бессала, 46), Яшарі, Тіл, Суареш (Наумець, 76), Момо

Попередження: Свистун, Момо, Фарасеєнко, Саліху

Наразі в активі ЛНЗ 26 очок та 11-е місце в турнірній таблиці чемпіонату, Інгулець із 17 балами йде останнім.

У наступному турі клуб з Петрова зіграє проти Олександрії, а на підопічних Романа Григорчука очікує двобій з Кривбасом.

У першому матчі ігрового дня Кривбас впевнено переграли луганську Зорю, яка більшу частину матчу грала у меншості.