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Стала відома дата бою Бетербієва і Дейнеса

Сьогодні 09:55 139 0
Бій відбудеться у Росії
Стала відома дата бою Бетербієва і Дейнеса
#Бетербієв

Джерело - Чемпіон.

Бій чемпіона світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF Артура Бетербієва проти німця Адама Дейнеса відбудеться 30 січня на ВТБ-Арені в Москві.

По це повідомляє пресслужба Top Rank Boxing.

Поєдинок був уже тричі перенесений з різних причин. Останньою датою бою було 11 грудня, але тоді про перенесення повідомила команда Бетербієва.

35-річний Артур не бився з моменту перемоги над Олександром Гвоздиком в жовтні минулого року. Тоді росіянин нокаутував українця, відібравши у того чемпіонський пояс WBC.

Що стосується опонента Артура, то німець Дейнес не бився з моменту перемоги над росіянином Євгеном Махтеєнком у вересні 2019 року.

Раніше, Бетербієв хоче провести бій з Біволом.

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