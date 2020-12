Стала відома дата бою Бетербієва і Дейнеса

Бій чемпіона світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF Артура Бетербієва проти німця Адама Дейнеса відбудеться 30 січня на ВТБ-Арені в Москві.

По це повідомляє пресслужба Top Rank Boxing.

Поєдинок був уже тричі перенесений з різних причин. Останньою датою бою було 11 грудня, але тоді про перенесення повідомила команда Бетербієва.

JUST ANNOUNCED: It’s a fact that 2021 will start with a bang when boxing’s most devastating KO artist steps in the ring first 😤🗓



𝙇𝙚𝙩'𝙨 𝙜𝙤. #BeterbievDeines | JAN 30 | ESPN+ pic.twitter.com/yA9uJTQpda