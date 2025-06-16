Удінезе просить у Наполі 30 мільйонів за свого бомбардира

Удінезе готовий продати свого нападника Лоренцо Лукку у Наполі за 30 мільйонів євро.

Про це пише La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, сам Лукка вже погодився на перехід до чемпіонів Італії. Наразі ж тривають переговори між двома клубами.

Цього тижня відбудеться вирішальна зустріч між представниками Наполі та Удінезе, де планується остаточно узгодити деталі трансферу. Повідомляється, що сума становитиме приблизно 30 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Інсайдери зазначають, що підписання Лукки було особистим побажанням головного тренера Наполі Антоніо Конте, яке повністю підтримав спортивний директор Джованні Манна.

В цьому сезоні Серії А Лукка відзначився 12 голами та двома асистами у 33 матчах. Трансфермаркет оцінює його у 22 мільйони євро.

Раніше атакувальний півзахисник Кевін Де Брейне поділився емоціями від переходу в Наполі, наголосивши, що він терпіти не може програвати.