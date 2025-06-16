Атака Ірану зірвала фінал баскетбольної ліги Ізраїлю

Баскетбольний чемпіонат Ізраїлю призупинили напередодні вирішального третього матчу фінальної серії між Маккабі Тель-Авів та Хапоелем Єрусалим.

Про це пише Eurohoops.

Причиною зупинки турніру стала загроза безпеці після ракетних обстрілів з боку Ірану.

Виконавчий комітет ліги ухвалить рішення: або сезон завершать без визначення чемпіона, або обидві команди поділять титул.

Фінальна серія триває до трьох перемог. Наразі рахунок нічийний – 1:1: команди обмінялися звитягами.

Третю гру мали провести в Тель-Авіві, але її відклали через збройний напад Ірану.

Повідомляється, що ліга розглядала варіанти зміни локації або гру без глядачів. Втім, за неофіційними даними, іноземні гравці Маккабі вже залишили Ізраїль, що може свідчити про фактичне завершення сезону.

Раніше повідомлялося, що збірна України 3х3 U-23 програла Ізраїлю в Лізі націй.