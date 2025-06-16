NAVI кваліфікувались на The International 2025

Natus Vincere Junior розгромила OG у вирішальному матчі кваліфікації на The International 2025 з Dota 2.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1. Вирішальна карта була завершена за 33 хвилини й 33 секунди.

Перед цим українська команда подолала етап відкритої кваліфікації, а потім впевнено пройшлися верхньою сіткою. Там NAVI Junior по черзі обіграли Yellow Submarine, Nigma Galaxy та 1win Team.

Головний турнір року відбудеться з 4 по 14 вересня в Гамбурзі, Німеччина. 16 найкращих команд світу розіграють призовий фонд у розмірі щонайменше 1,6 млн доларів.

Напередодні завершилася третя стадія найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. За підсумками відбіркових етапів визначилися всі учасники чвертьфіналів, серед яких українська Natus Vincere та FaZe, у складі яких на правах оренди виступає Олександр "s1mple" Костилєв.