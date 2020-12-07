Пакьяо бажає провести бій зі Спенсом

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо готовий провести об'єднувальний поєдинок проти володаря титулів WBC і IBF Ерола Спенса.
Про це заявив журналіст Yahoo Sports Кевін Айолі.
"Тільки що розмовляв з представником Пакьяо Шоном Гіббонсом. Він повідомив, що Менні вражений виступом Спенса. Він також сказав, що у нього все ще є мотивація виступити у 2021 році та вийти в ринг проти Спенса", - зазначив Айолі.
Just spoke to @KnuckleheadSean of MP Promotions. He said Senator @MannyPacquiao said he was impressed and thought Spence look good. Still has the fire to fight in 2021 and would like to take on Spence.— Kevin Iole (@KevinI) December 6, 2020
Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 грудня Спенс одноголосним рішенням суддів виграв поєдинок проти Денні Гарсії.