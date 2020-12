Пакьяо бажає провести бій зі Спенсом

Чемпіон WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо готовий провести об'єднувальний поєдинок проти володаря титулів WBC і IBF Ерола Спенса.

Про це заявив журналіст Yahoo Sports Кевін Айолі.

Just spoke to @KnuckleheadSean of MP Promotions. He said Senator @MannyPacquiao said he was impressed and thought Spence look good. Still has the fire to fight in 2021 and would like to take on Spence.