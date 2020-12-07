Пакьяо бажає провести бій зі Спенсом

Чемпіон WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо готовий провести об'єднувальний поєдинок проти володаря титулів WBC і IBF Ерола Спенса.

Про це заявив журналіст Yahoo Sports Кевін Айолі.

"Тільки що розмовляв з представником Пакьяо Шоном Гіббонсом. Він повідомив, що Менні вражений виступом Спенса. Він також сказав, що у нього все ще є мотивація виступити у 2021 році та вийти в ринг проти Спенса", - зазначив Айолі.