 Пакьяо бажає провести бій зі Спенсом | Бокс | Champion.com.ua
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Пакьяо бажає провести бій зі Спенсом

Сьогодні 18:55 321 0
Філіппінець планує організувати бій зі Спенсом у 2021 році
Пакьяо бажає провести бій зі Спенсом
#Пакьяо, #Спенс

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA в напівсередній вазі Менні Пакьяо готовий провести об'єднувальний поєдинок проти володаря титулів WBC і IBF Ерола Спенса.

Про це заявив журналіст Yahoo Sports Кевін Айолі.

"Тільки що розмовляв з представником Пакьяо Шоном Гіббонсом. Він повідомив, що Менні вражений виступом Спенса. Він також сказав, що у нього все ще є мотивація виступити у 2021 році та вийти в ринг проти Спенса", - зазначив Айолі.

Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 грудня Спенс одноголосним рішенням суддів виграв поєдинок проти Денні Гарсії.

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