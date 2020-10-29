Джошуа проситиме WBO про відстрочку бою з Усиком

Британець хоче стати абсолютним чемпіоном світу

Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) на 2021 рік запланував бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), але британцеві потрібно провести обов'язковий захист титулу WBO проти Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Про це заявив промоутер боксера Едді Гірн.

"Якщо Усик виграє свій бій, а Джошуа поб'є Пулєва, то, за правилами, Ентоні повинен потім вийти на Усика. Але в разі перемоги Джошуа направить WBO прохання: "Я б хотів битися з Ф'юрі за абсолютне чемпіонство". А там вже скажуть, так чи ні.

Якщо відмовлять, то ми звернемося до Усика: "Дозволиш ти нам побитися з Ф'юрі, можливо, у квітні?" Я реально хочу, щоб цей бій був за все пояси.

Джошуа хоче бути абсолютом. Але ми також поважаємо статус Усика. Єй-Джей і з ним не проти побитися: він вважає цей варіант прекрасним викликом собі, а Усика крутим бійцем", - сказав Гірн.

Ентоні Джошуа повернеться на ринг 12 грудня в бою з обов'язковим претендентом IBF Кубратом Пулєвим.

Нагадаємо, Усик висунув ультиматум Джошуа.