Усик висунув ультиматум Джошуа

Український боксер Олександр Усик вимагає від британця Ентоні Джошуа провести обов'язковий захист титулу WBO, або відмовитися від пояса.

Про це розповів сам боксер.

"Я взагалі не переживаю з приводу того, з ким буду боксувати за титул. Я буду чекати стільки, скільки завгодно небесам. Джошуа і Ф'юрі можуть боксувати стільки раз, скільки захочуть, але хай Ентоні звільнить титул. Вони в жодному разі не можуть піти від мене.

Я б вибрав Ентоні Джошуа, оскільки у нього більше поясів. Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, - розповів Усик.