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Усик висунув ультиматум Джошуа

Сьогодні 14:16 1278 0
Олександр Усик прокоментував бій проти Ентоні Джошуа
Усик висунув ультиматум Джошуа
#Усик, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Український боксер Олександр Усик вимагає від британця Ентоні Джошуа провести обов'язковий захист титулу WBO, або відмовитися від пояса.

Про це розповів сам боксер.

"Я взагалі не переживаю з приводу того, з ким буду боксувати за титул. Я буду чекати стільки, скільки завгодно небесам. Джошуа і Ф'юрі можуть боксувати стільки раз, скільки захочуть, але хай Ентоні звільнить титул. Вони в жодному разі не можуть піти від мене.

Я б вибрав Ентоні Джошуа, оскільки у нього більше поясів. Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, - розповів Усик.

Нагадаємо, промоутер вмовляє Усика відмовитися від бою з Джошуа.

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