 Шелестюк: У Ломаченка не було плану на бій з Лопесом | Бокс | Champion.com.ua
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Шелестюк: У Ломаченка не було плану на бій з Лопесом

Вчора 22:25 638 0
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Шелестюк: У Ломаченка не було плану на бій з Лопесом
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - Fightnews.

У команді колишнього чемпіона Василя Ломаченка недооцінили Теофімо Лопеса.

Про це заявив непереможений український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк.

"У команди Ломаченка не було плану Б і В на бій. Вони думали, що візьмуть Лопеса голими руками. Як би Вася не говорив в інтерв'ю, що Лопес - хороший боєць з сильним ударом, я думаю, що вони все одно трошки недооцінили Теофімо.

У Лопеса дуже важкий удар, у нього присутні швидкість і таймінг. У сукупності це дає вбивчу суміш. Вася це відчув, і було видно, що з першого раунду до кінця поєдинку він не міг підлаштуватися до Лопеса, йому доводилося гуляти на дистанції. Лопес не вівся на їхню гру. Як на мене, Теофімо виконав домашню заготовку на 100 відсотків і не відходив від неї ні на крок", - сказав Шелестюк.

Нагадаємо, в бою за абсолютне чемпіонство в легкій вазі Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 117-111, 119-109.

Раніше, Редкач жорстко розкритикував Ломаченка.

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