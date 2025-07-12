Мареска – про фінал клубного ЧС: Футбол – це шахова партія

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився напередодні фіналу клубного чемпіонату світу, в якому його підопічні зустрінуться з ПСЖ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Я люблю грати у шахи та люблю дивитись як грають інші. Футбол – це шахова партія. Суперник робить хід, а ти маєш цьому протистояти.

ПСЖ – одна з кращих команд Європи, якщо не найкраща. Звісно, буде важко, але легких матчів не буває. Флуміненсе зміг переграти Інтер, а Манчестер Сіті програвав Аль-Хілялю", – вважає Мареска.

Фінал клубного ЧС між Челсі та ПСЖ відбудеться завтра, 13 липня о 22:00 за київським часом на арені "МетЛайф".

Нагадаємо, у півфіналі ПСЖ розгромив чинного клубного чемпіона світу мадридський Реал (4:0). Усман Дембеле відзначився голом та асистом ще у стартові 9 хвилин поєдинку. Челсі на шляху до фіналу впевнено переграв бразильський Флуміненсе (2:0) – обидва м’ячі забив нападник Жоао Педро.

Раніше один з лідерів Челсі поскаржився на важкі погодні умови у США, де відбувається КЧС.