Мареска – про фінал клубного ЧС: Футбол – це шахова партія
Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився напередодні фіналу клубного чемпіонату світу, в якому його підопічні зустрінуться з ПСЖ.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Я люблю грати у шахи та люблю дивитись як грають інші. Футбол – це шахова партія. Суперник робить хід, а ти маєш цьому протистояти.
ПСЖ – одна з кращих команд Європи, якщо не найкраща. Звісно, буде важко, але легких матчів не буває. Флуміненсе зміг переграти Інтер, а Манчестер Сіті програвав Аль-Хілялю", – вважає Мареска.
Фінал клубного ЧС між Челсі та ПСЖ відбудеться завтра, 13 липня о 22:00 за київським часом на арені "МетЛайф".
Нагадаємо, у півфіналі ПСЖ розгромив чинного клубного чемпіона світу мадридський Реал (4:0). Усман Дембеле відзначився голом та асистом ще у стартові 9 хвилин поєдинку. Челсі на шляху до фіналу впевнено переграв бразильський Флуміненсе (2:0) – обидва м’ячі забив нападник Жоао Педро.
Раніше один з лідерів Челсі поскаржився на важкі погодні умови у США, де відбувається КЧС.