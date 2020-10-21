34-річний український боксер Іван Редкач не вірить у травму Василя Ломаченка, який програв 23-річному американцю Теофімо Лопесу.

Про це заявив сам Редкач.

"Схоже більше на чисту брехню, чим на вагомі доводи щодо програшу. Очевидно, що замість того, щоб переглянути свій бій і працювати над помилками, Василь і його команда придумують причини і виправдання поразки. Ми всі прекрасно бачили, як Василь віджимався на кільцях, ходив на руках, по воді, на чому тільки можна і як тільки можна під час свого підготовчого табору.

Більш того, Василь говорив, що у всіх своїх попередніх боях він не був настільки готовий і ніколи так не викладався, і не відчував себе на 100%. Він чітко говорить, що він відпочив рік, і він себе відмінно почуває, ніяких травм немає і т.д. Брехня однозначна!

Але, припустимо, що це не брехня, і травма мала місце бути. В такому випадку, куди дивилася команда, де їх професіоналізм, як вони на найважливіший і головний бій не тільки для Василя, але і для них в житті, могли випустити бійця з ТРАВМОЮ! Що це... клоунада? Плювок в обличчя всьому боксу? Плювок і посмішка над фанатами? Або амбіції великого хлопчика, який не слухається свого тата? Це просто цирк, хоча навіть не смішно; це низько.

І давайте не будемо забувати, що Менні Пакьяо міг сісти в тюрму, йому загрожував термін від 1 до 4 років або великий штраф за те, що приховав інформацію про травму плеча перед боєм з Флойдом Мейвезером. Такі правила штату Невада. А може команда Василя з Василем скопіювали саме це випадок?.. Тоді варто команді і Василю повернути гроші всім тим, хто ставив на перемогу Василя", - зазначив Редкач.