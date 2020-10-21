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Редкач жорстко розкритикував Ломаченка

Сьогодні 11:15 421 0
Боксер прокоментував інформацію про те травму Ломаченка
Редкач жорстко розкритикував Ломаченка
#Редкач, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

34-річний український боксер Іван Редкач не вірить у травму Василя Ломаченка, який програв 23-річному американцю Теофімо Лопесу.

Про це заявив сам Редкач.

"Схоже більше на чисту брехню, чим на вагомі доводи щодо програшу. Очевидно, що замість того, щоб переглянути свій бій і працювати над помилками, Василь і його команда придумують причини і виправдання поразки. Ми всі прекрасно бачили, як Василь віджимався на кільцях, ходив на руках, по воді, на чому тільки можна і як тільки можна під час свого підготовчого табору.

Більш того, Василь говорив, що у всіх своїх попередніх боях він не був настільки готовий і ніколи так не викладався, і не відчував себе на 100%. Він чітко говорить, що він відпочив рік, і він себе відмінно почуває, ніяких травм немає і т.д. Брехня однозначна!

Але, припустимо, що це не брехня, і травма мала місце бути. В такому випадку, куди дивилася команда, де їх професіоналізм, як вони на найважливіший і головний бій не тільки для Василя, але і для них в житті, могли випустити бійця з ТРАВМОЮ! Що це... клоунада? Плювок в обличчя всьому боксу? Плювок і посмішка над фанатами? Або амбіції великого хлопчика, який не слухається свого тата? Це просто цирк, хоча навіть не смішно; це низько.

І давайте не будемо забувати, що Менні Пакьяо міг сісти в тюрму, йому загрожував термін від 1 до 4 років або великий штраф за те, що приховав інформацію про травму плеча перед боєм з Флойдом Мейвезером. Такі правила штату Невада. А може команда Василя з Василем скопіювали саме це випадок?.. Тоді варто команді і Василю повернути гроші всім тим, хто ставив на перемогу Василя", - зазначив Редкач.

 
 
 
 
 
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Похоже больше на чистое враньё нежели чем на весомые доводы к проигрышу. Очевидно, что вместо того что бы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению. Мы все прекрасно видели как Василий с лихвой отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительного лагеря. Более того, Василий говорил что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, и не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т.д. И т.п. Враньё однозначное! НО, допустим что это не враньё и травма имела место быть. В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой не только для Василия но и для них в жизни, могли выпустить бойца с ТРАВМОЙ! Что это...клоунада? Плевок в лицо всему боксу? Плевок и усмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика который не слушается своего папу? Это просто цирк, хотя даже не смешно; это низко. И давайте не будем забывать, что Мэнни Пакьяо мог сесть в тюрьму, и му грозил срок от 1 до 4 лет или крупный штраф за то утаил информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мэйуэзером. Таковы правила штата Невада. А может команда Василия с Василием скопировали именно это случай?.... тогда стоит команде и Василию вернуть деньги всем тем, кто ставил на победу Василия. В любом случае, правда это или ложь; это неуважение к своему сопернику, подстава своей команды, неуважение к комиссии бокса штата Невада и своим болельщикам. #myopinion #only

Публикация от Ivan El Terribel Redkach (@ivan_redkach_11)

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