Марлон: Я розумів, що мій цикл у Шахтарі не завершився

Бразильський захисник Марлон прокоментував повернення в Шахтар.

Гравця цитує пресслужба донецького клубу.

"Ще коли я пішов, я вже розумів, що цикл не завершився. Повернутися, побачити хлопців, зустрітися з усіма, з ким спілкувався раніше – для мене дуже важливо й приємно. Я стежив за Шахтарем, і завжди приємно їх бачити, спостерігати за ними. Бачу зростання кожного: Бондаря, Бондаренка, Судакова. Завжди помітне лідерство та якість Матвієнка та інших бразильців у команді.

Гра разом з Ардою Тураном у Барселоні? Життя дуже динамічне, а футбольний світ такий невеликий. І ми можемо це прожити за 10 років. Колись ми разом були на полі як гравці, а тепер він тренер і я знову з ним. Як я завжди кажу, світ футболу дуже невеликий. Чекаю нового досвіду. Я завжди прагну завойовувати титули, і тут не може бути інакше. Зосереджуся на найкращому для Шахтаря, щоб виграти багато титулів", – заявив бразилець.