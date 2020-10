Президент WBC офіційно оголосив про створення нового дивізіону у боксі

Всесвітня боксерська рада (WBC) створює нову вагову категорію - суперкрузер.

Про це повідомляє Boxing Social.

З листопада його лімітом в WBC буде 101,6 кг, тоді як ліміт важкої категорії буде знижений до 86,2 кг. У суперважкій категорії виступатимуть боксери вагою понад 101 кг.

Маурісіо Сулейман, президент федерації WBC, оголосив, що правління організації проголосувало за внесення поправок.

NEW WEIGHT CLASS SET ✅



⚖️ Cruiserweight 👉 190lbs

⚖️ New division 👉 224lbs

⚖️ Heavyweight 👉 224+



🔰 @wbcmoro confirms that the @WBCBoxing will unveil a new weight class starting in November. 🗓



