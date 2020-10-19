Президент WBC офіційно оголосив про створення нового дивізіону у боксі

Джерело - Чемпіон.
Всесвітня боксерська рада (WBC) створює нову вагову категорію - суперкрузер.
Про це повідомляє Boxing Social.
З листопада його лімітом в WBC буде 101,6 кг, тоді як ліміт важкої категорії буде знижений до 86,2 кг. У суперважкій категорії виступатимуть боксери вагою понад 101 кг.
Маурісіо Сулейман, президент федерації WBC, оголосив, що правління організації проголосувало за внесення поправок.
NEW WEIGHT CLASS SET ✅— Boxing Social (@boxing_social) October 17, 2020
⚖️ Cruiserweight 👉 190lbs
⚖️ New division 👉 224lbs
⚖️ Heavyweight 👉 224+
🔰 @wbcmoro confirms that the @WBCBoxing will unveil a new weight class starting in November. 🗓
📺 https://t.co/Vr5Fq9ZjYC
🔞 #LomaLopez Odds: https://t.co/OBFSBPCLZe#Boxing pic.twitter.com/IVdj5js90B
Раніше Лопес розповів про реванш з Ломаченком.