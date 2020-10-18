 Лопес розповів про реванш з Ломаченком | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес розповів про реванш з Ломаченком

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Американець категоричний у своєму рішенні
Лопес розповів про реванш з Ломаченком
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - sport.ua.

У контракті на бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Василь Ломаченко - Теофімо Лопеса був відсутній пункт про бій-реванш.

Про це заявив американський боксер.

"Перед боєм в мене не вірили і в контракт не хотіли включати пункт про реванш. Сенс мені зараз? Я побив Василя. Після бою я вибачився перед ним і його батьком і тепер йду далі, я думаю тільки про майбутнє". - сказав Лопес.

Раніше, Теофімо Лопес зумів здолати Василя Ломаченка і завоювати чемпіонські пояси за чотирма версіями.

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