Лопес розповів про реванш з Ломаченком

Американець категоричний у своєму рішенні

У контракті на бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Василь Ломаченко - Теофімо Лопеса був відсутній пункт про бій-реванш.

Про це заявив американський боксер.

"Перед боєм в мене не вірили і в контракт не хотіли включати пункт про реванш. Сенс мені зараз? Я побив Василя. Після бою я вибачився перед ним і його батьком і тепер йду далі, я думаю тільки про майбутнє". - сказав Лопес.

Раніше, Теофімо Лопес зумів здолати Василя Ломаченка і завоювати чемпіонські пояси за чотирма версіями.