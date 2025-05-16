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Менеджер Ф'юрі назвав суперника, заради якого боксер повернеться у спорт

Володимир Максименко — 16 травня 2025, 10:26
Менеджер Ф'юрі назвав суперника, заради якого боксер повернеться у спорт
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Менеджер колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун назвав єдиного суперника, заради якого британець може повернутись у ринг.

Думку функціонера наводить Talksport.

"Він пішов на пенсію, але з Тайсоном ніколи не знаєш на сто відсотків. Ф'юрі загадковий, чи не так? Він каже усілякі дурниці, без нього вже не так весело. Зараз він просто насолоджується життям та відпочиває.

Якщо він прийде у норму, то можливо ви його знову побачите. Він хотів би знову боксувати з Усиком. Звісно, це потребує багато грошей, але так, він хотів би", – розповів Браун.

Нагадаємо, після другої поразки від Олександра Усика Тайсон заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше відомий промоутер Едді Гірн закликав "Циганського короля" повернутись на ринг.

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