Менеджер Ф'юрі назвав суперника, заради якого боксер повернеться у спорт

Менеджер колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун назвав єдиного суперника, заради якого британець може повернутись у ринг.

Думку функціонера наводить Talksport.

"Він пішов на пенсію, але з Тайсоном ніколи не знаєш на сто відсотків. Ф'юрі загадковий, чи не так? Він каже усілякі дурниці, без нього вже не так весело. Зараз він просто насолоджується життям та відпочиває.



Якщо він прийде у норму, то можливо ви його знову побачите. Він хотів би знову боксувати з Усиком. Звісно, це потребує багато грошей, але так, він хотів би", – розповів Браун.