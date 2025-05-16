Валенсія готує судовий позов на Netflix через фільм про Вінісіуса

Валенсія може подати до суду на Netflix через документальний фільм про вінгера Реала Вінісіуса Жуніора, який американська компанія нещодавно випустила.

Про це повідомляє Relevo.

Валенсію обурило висвітлення Netflix матчу проти Реала на домашньому стадіоні кажанів, "Месталья", який відбувся 23 травня 2023 року та завершився расистським скандалом. Вінісіус став жертвою образ з боку фанатів Валенсії – сам бразилець стверджує, що вони мали расистський характер.

У фільмі показаний епізод, у якому фанати Валенсію викрикують на адресу Вінісіуса слово "дурень", у той час як субтитри Netflix стверджують, що вболівальники викрикували слово "мавпа", яке вважається грубою расистською образою. Валенсія вважає, що такий неправильний переклад може завдати репутаційної шкоди клубу.

Раніше повідомлялося про те, що 5 фанатів Вальядоліда будуть позбавлені волі за образи на адресу Вінісіуса.