Дворазовий володар Кубку Стенлі: Україна захищає не лише себе, а й всю Європу

Колишній голкіпер низки клубів Національної хокейної ліги Домінік Гашек вважає, що Україна у війні з Росією захищає всю Європу.

Про це легендарний хокеїст сказав в інтерв'ю для Sport.aktuality.sk.

"Що мають робити світові політики? Підтримати Україну всією мірою в її мирному плані. Це країна, на яку напав імперіалістичний ворог, яка захищає не лише себе, а й всю Європу. І спорт абсолютно автоматично пов’язаний з цим. Я продовжуватиму допомагати чим зможу. Якщо я зможу представити МОК план щодо того, як встановити правила, щоб змагання не були рекламою російської війни, і як допомогти російським спортсменам повернутися "до нас", я буду дуже радий", – сказав Гашек.

Колишній лідер збірної Чехії з хокею вважає, що кожен російський спортсмен має засудити війну, а вже потім мати змогу виступати на змаганнях.

Гашек додав, що без належної підтримки демократичного світу Україна може програти війну.

" Так, без міжнародної допомоги, тобто без зброї та боєприпасів і антиросійських санкцій, Україна, ймовірно, не змогла б вижити в довгостроковій перспективі", – додав Домінік.

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Зазначимо, що Гашек із початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. Він засуджував і МОК, і дії НХЛ, а також закликав посилити санкції проти агресора.

Кар'єра Домініка унікальна і сповнена різних перемог. У 16 років він дебютував за Пардубіце у найсильнішому дивізіоні Чехословаччини. У 1983 році зіграв два матчі на чемпіонаті світу, а його країна стала срібним призером. Потім ще тричі здобував бронзу (1987, 1989, 1990). На світовій першості 1987 та 1989 визнавався найкращим голкіпером турніру.

Оскільки надалі виступав за клуби НХЛ, які проходили до плейоф, практично завжди пропускав ЧС, але разом зі збірною став чемпіоном Олімпійських ігор 1998, а на Іграх-2006 завоював бронзу.

Виступав за Чикаго, Баффало та Детройт. Загалом за клуби НХЛ відіграв 735 поєдинків. Шість разів забирав Везіна Трофі, який вручають найкращому воротарю регулярного чемпіонату.