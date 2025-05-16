Педрі: Цей титул був одним із найскладніших

Півзахисник Барселони Педрі прокоментував завоювання чемпіонського титулу в Ла Лігі сезону-2024/25.

22-річного хавбека цитує As.

"Це один із найважчих титулів у цьому сезоні. Але ми отримали справжнє задоволення від гри. Суперникам були дуже потрібні очки, вони віддавали всі сили. Вони зіграли добре, але ми взяли три очки і виграли Ла Лігу.

У дитинстві я мріяв хоча б про один матч за Барсу, а зараз їх уже 200. Я живу своєю мрією. Пригадую батьків, брата — вони завжди були поруч, особливо в моменти травм", – заявив півзахисник.