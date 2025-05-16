Музичук виграла етап Гран-прі в Австрії, але не змогла кваліфікуватись на Турнір претенденток

Українська шахістка Анна Музичук завершила шостий етап Гран-прі ФІДЕ на першому місці, але не змогла у підсумку кваліфікуватись на Турнір претенденток.

Спортсменці в останньому турі необхідно було зіграти краще, ніж Чжу Цзінер, щоб одноосібно виграти змагання та випередити Алєксандру Горячкіну в загальному заліку.

На жаль, Музичук зіграла внічию із Вайшалі Рамешбабу, а китаянка втримала нічию в партії з Костєнюк. Таким чином, обидві шахістки завершили етап в Австрії з шістьма очками в активі.

Завдяки додатковим показникам перше місце на етапі посіла саме Анна, але призові та набрані бали у загальний залік розділили між суперницями.

Таким чином, щоб посісти місце у чільній двійці та кваліфікуватись на Турнір претенденток Музичук не вистачило менш ніж два очки.

Українка матиме шанс пробитись на турнір через Велику швейцарку, яка відбудеться з 3 по 15 вересня в Узбекистані.

Зазначимо, що Музичук виграла у такий самий спосіб етап Гран-прі на Кіпрі – тоді шахістка також лише за додатковими показниками випередила Чжу Цзінер.

Раніше повідомлялось, що спортсменка візьме участь у командному ЧС з рапіду та бліцу.