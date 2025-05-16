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Тренер Епіцентру розповів про зміни в клубі перед дебютом в УПЛ

Олексій Мурзак — 16 травня 2025, 16:55
Тренер Епіцентру розповів про зміни в клубі перед дебютом в УПЛ
Сергій Нагорняк
ФК Епіцентр

Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк розповів про кадрові зміни в клубі перед дебютом в Українській Прем'єр-лізі в наступному сезоні, зазначивши, що більша частина футболістів, які здобули путівку в еліту, продовжать грати за команду.

Про це він сказав у коментарі Українському футболу.

Нагорняк також заявив, що Епіцентр для виступів у Прем'єр-лізі потребує підсилення свого складу.

"Обов’язково перед сезоном в УПЛ наша команда потребує підсилення. Проте, 70% складу команди залишиться і на елітний дивізіон. Вони своїм ставленням і грою заслужили проявити себе в УПЛ.

У левової частини гравців влітку спливають терміни контрактів. Думаю, що з всіма знайдемо порозуміння", – повідомив тренер чемпіона Першої ліги.

Нагадаємо, 10 травня Епіцентр із Кам’янця-Подільського достроково став чемпіоном Першої ліги сезону-2024/25. Команда Сергія Нагорняка у матчі 6 туру Чемпіонської групи вдома обіграла свого найближчого переслідувача, Полтаву, з рахунком 2:0. Розрив між командами у турнірній таблиці виріс зо 12 очок, що зробило Епіцентр недосяжним для переслідувачів.

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