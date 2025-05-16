Дискусійна панель GGBET UA: кіберспорт за популярністю наздоганяє топові футбольні дербі

15 травня в Unit.City у Києві ліцензійний букмекер GGBET UA провів захоплюючу панельну дискусію з провідними експертами кіберспортивного ринку, під час якої учасники розвінчали стереотипи про кіберспорт, що досі існують у свідомості широкої аудиторії. Дискусія стала однією з ключових тем III Всеукраїнської конференції зі спортивного маркетингу — SBC Summit Ukraine 2025. GGBET UA також показав гостям музейну експозицію з унікальними трофеями українських кіберспортивних команд і важливими фактами з історії розвитку кіберспорту в Україні.

Кіберспортивна панельна дискусія "Україна в кіберспорті: факти та фейки" стала першим в історії SBC Summit Ukraine майданчиком професійного діалогу експертів цієї індустрії. Вони обговорили три переконання про кіберспорт, що існують у свідомості широкого загалу: "кіберспорт — це несерйозна індустрія", "кіберспорт в Україні ніколи не зможе бути таким популярним, як класичні види спорту" та "у кіберспорті легше досягти успіху, ніж в класичних видах спорту".

У ході дискусії спікери поділились цікавими фактами та інсайтами зі своєї ніші. Так, СEO найуспішнішого українського клубу NAVI Євген Золотарьов розповів, що зараз кіберспортивні клуби мають збалансовані бізнес-моделі і більше форматів монетизації ніж традиційний спорт (наприклад, діджитал айтеми), що створює додаткові можливості для партнерів і спонсорів. Легендарний коментатор і співзасновник Maincast Віталій v1lat Волочай поділився, що матч NAVI в фіналі Чемпіонату світу з CS2 у 2024 році увійшов в топ-3 по кількості переглядів серед усіх спортивних подій і поступився лише двом футбольним матчам "Шахтар" – "Динамо". Віктор Пронякін, Head of Product аналітичного сервісу Esports Charts, підсвітив, що коли мова йде про відбіркові матчі, кіберспорт уже на рівні з традиційним спортом, і частішають кейси, коли випереджає його. Так, середньостатистична подія може зібрати від 30 до 50 тисяч українськомовних глядачів.

Виконавчий директор Федерації кіберспорту України Андрій Грищенко розповів про важливий напрямок – соціалізацію і реінтеграцію військових через кіберспорт. Федерація вже приділяє час роботі з ветеранами і діючими військовими, бере на опрацювання ідеї, які надходять від воїнів та бачить в ній великий потенціал.

" Ми свідомо зібрали типові для суспільства, але спірні переконання про кіберспорт. Це дало змогу створити живу та відверту дискусію. Насправді кіберспорт давно має своїх фанатів, систему турнірів, структуру і партнерства, а такі дисципліни, як CS2 та Dota 2, уже зараз входять до топ-10 серед усіх видів спорту на GGBET UA. Ми раді, що змогли продемонструвати її справжній масштаб учасникам SBC Summit Ukraine " , — зазначив Сергій Міщенко, CEO GGBET UA.

GGBET UA також представив музей кіберспорту, у якому відвідувачі могли ознайомитися з оригінальними трофеями українських команд з чемпіонатів світу, дізнатися про історію кіберспортивної сцени в Україні та переконатися, що кіберспорт є важливою складовою сучасної спортивної культури.

Також на SBC Summit Ukraine 2025 було розіграно дві Книги рекордів CS:GO – ексклюзивного видання про світові здобутки в культовій грі, створеного GGBET в колаборації зі світовим виданням Dot Esports.