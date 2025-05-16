У Чорноморці відповіли на претензії фанатів щодо ціни квитків на матч проти Динамо

Чорноморець вперше за 3,5 роки отримав дозвіл на проведення домашнього поєдинку за участі вболівальників. Однак не обійшлося і без конфлікту – фанати Чорноморця обурилися цінами на квитки, яка становить 500 гривень.

В одеському клубі пояснили цю ситуацію.

"Ми розуміли шалений попит на першу за 3,5 роки гру на стадіоні за присутності вболівальників. Поціновувачі футболу скучили за емоціями на трибунах, за атмосферою справжнього свята спорту. Ми також розуміли, що зможемо прийняти значно менше глядачів, ніж це було в мирний час. Тому і відразу попередили потенційних покупців: кількість квитків обмежена!", – йдеться у повідомленні.

Ще однією причиною на встановлення таких цін – поєдинок проти потенційного чемпіона нинішнього сезону в УПЛ.

"Ще один важливий чинник – статус суперника моряків в передостанній грі сезону. Динамо – багаторічний принциповий суперник одеситів, одна з найсильніших команд східної Європи, фаворит в боротьбі за золоті медалі", – пояснила клубна пресслужба.

Третім фактором стало те, що таким чином Чорноморець намагається боротися з перекупниками квитків.

"Встановлюючи таку ціну на квиток, ми сподівалися, що вона стане "стоп-краном" для спекулянтів, перекупників і тому подібних "королів чорного ринку". Але, на превеликий жаль, повністю запобігти діяльності відвертих шахраїв не вдалося.

У зв'язку з цим застерігаємо вболівальників: клуб не може гарантувати допуск на стадіон глядачів, які придбали квитки "з рук" або на сервісах, які не мали офіційних повноважень продажу квитків", – пояснили в клубі.

Матч 29 туру УПЛ між Чорноморцем та Динамо відбудеться у неділю, 18 травня. Старт гри запланований на 15:30.

Варто зазначити, що за підсумком цієї зустрічі кияни можуть достроково стати чемпіонами України. За два тури до кінця сезону команда Олександра Шовковського на п'ять очок випереджає Олександрію, яка посідає друге місце.