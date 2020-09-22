Редкач: Крим український. Ви його відбудуєте, потім ми заберемо знову

Півострів Крим, який нині анексований Росією, забере Україна.

Про це заявив український боксер Іван Редкач.

"Крим ваш, ми вам дали покористуватися на короткий час. Крим український. Радійте, поки він ваш, а потім буде наш. Ви його відбудуєте, міст побудуєте, а потім ми заберемо знову. Не хвилюйтеся.

Крим - це Україна. Той, хто говорить, що Крим російський, - це тимчасово. Я там все своє дитинство провів, а росіяни приїжджали до нас. На курорт. Ми вам дали покористуватися, не біда. В ренту. Як в Америці квартири і будинки беруть, так і ми вам дали тимчасово", - сказав Редкач.