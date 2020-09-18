Редкач: Сподіваюся, що Лопес зможе нокаутувати Ломаченка

Чемпіон IBF Теофімо Лопес буде мати більшу мотивацію у бою проти володаря титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василя Ломаченка.

Про це розповів український боксер Іван Редкач.

"Хто переможе? Я виберу Лопеса. Сподіваюся, що він зможе нокаутувати Ломаченко. Василь - старий коротун, у нього немає голоду. Лопес добре мотивований. Чому я підтримую Теофімо? Це тільки моя справа", - заявив Редкач.