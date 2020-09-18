 Редкач: Сподіваюся, що Лопес зможе нокаутувати Ломаченка | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач: Сподіваюся, що Лопес зможе нокаутувати Ломаченка

Сьогодні 19:33 966 0
Іван Редкач прокоментував бій Ломаченко - Лопес
Редкач: Сподіваюся, що Лопес зможе нокаутувати Ломаченка
#Лопес, #Ломаченко, #Редкач

Джерело - isport.ua.

Чемпіон IBF Теофімо Лопес буде мати більшу мотивацію у бою проти володаря титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василя Ломаченка.

Про це розповів український боксер Іван Редкач.

"Хто переможе? Я виберу Лопеса. Сподіваюся, що він зможе нокаутувати Ломаченко. Василь - старий коротун, у нього немає голоду. Лопес добре мотивований. Чому я підтримую Теофімо? Це тільки моя справа", - заявив Редкач.

Поєдинок Ломаченко - Лопес відбудеться 17-го жовтня.

Нагадаємо, контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш.

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