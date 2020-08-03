Рой Джонс: Лопеса чекає важкий тест з Ломаченком

Для чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопеса поєдинок з українським володарем титулів WBO, WBA і WBC Василем Ломаченком може бути дуже складним.

Про це заявив колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший.

"Якщо Теофімо Лопес переможе в бою з Ломаченко, то відразу ж стане зіркою pay-per-view. Думаю, він - наступний великий боксер.

У нього буде важкий тест з Ломаченко, якого я вважаю другим або третім в pound-for-pound. Не можу визначитися між ним, Канело і Кроуфордом.

Якщо Лопес оформить апсет, то підніметься в списку pound-for-pound і стане зіркою pay-per-view. У нього все для цього є, він - вибуховий і багато іншого. Девін Хейні теж хороший боксер, який має потрібні якості - швидкість, потужність, майстерність. Подивимося", - сказав Джонс.