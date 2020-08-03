 Рой Джонс: Лопеса чекає важкий тест з Ломаченком | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Остап Маркевич очолив Маріуполь
Сьогодні 10:47 890
Аталанта зацікавлена ​​у придбанні гравця Шахтаря
Сьогодні 19:25 680
Інгулець та Волинь здобули перемоги. Результати матчів 28 туру Першої ліги
Сьогодні 18:53 442
Суркіс: Суддями керує не Лучі, а негідник, якого виростив я
Сьогодні 16:55 1024
Зоря може підписати вінгера Динамо
Сьогодні 14:31 2071
Андерлехт оголосив про підписання Михайліченка
Сьогодні 12:45 659
Шахтар планував встановити пам’ятник Луческу
Сьогодні 11:29 1415
У Кривому Розі відродили Кривбас
Сьогодні 11:14 3480 1
Коли анулюють трансфери: Українець два роки очолював медичну службу німецького Гамбурга
Сьогодні 09:13 854
Стало відомо, скільки грошей Луческу заробив в Україні
Сьогодні 09:08 2159
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:40 Футбол Рябоконь: З Луческу в УПЛ 100% буде цікавіше 153
20:25 Футбол Михайленко продовжив роботу зі СК Дніпро-1 404
20:10 Футбол Вілліан відхилив пропозицію Челсі по новому контракту 389
19:55 Футбол Агробізнес ледь не програв Миколаєву. Результати матчів 28 туру Першої ліги 636
19:49 Блог 3 самых переоцененных футболиста современности 186
19:44 Блог Брентфорд – Фулхем: на Вемблі буде цікаво 142
19:42 Блог Кирило Панченко перейде в Тамбов 116
19:40 Футбол Барселона продовжить контракт з Семеду 363
19:25 Футбол Аталанта зацікавлена ​​у придбанні гравця Шахтаря 680
19:09 Хокей 7 клубів подали попередню заявку на участь в ювілейному сезоні УХЛ 711
18:53 Футбол Інгулець та Волинь здобули перемоги. Результати матчів 28 туру Першої ліги 442
18:40 Баскетбол Збірна Україна почала тренувальний збір у Києві 983
18:25 Бокс Дерев'янченко назвав найкращих боксерів середньої ваги 996
18:10 Футбол Стали відомі арбітри матчу Шахтар - Вольфсбург 1136
17:55 Бокс Рой Джонс: Лопеса чекає важкий тест з Ломаченком 1296
17:40 Футбол Колишній капітан Карпат знайшов новий клуб 1436
17:25 Бокс Гарсія і Кемпбелл не можуть домовитися про бій 1293
17:10 Футбол Шахтар продовжив контракт з Кривцовим 1243
16:55 Футбол Суркіс: Суддями керує не Лучі, а негідник, якого виростив я 1024
16:40 Футбол Президент Гірника-Спорт: У кожному турі Першої ліги скандал, виліз бруд 1552
16:25 Футбол УПЛ визначила найкращого гравця і тренера останнього місяця сезону 1409
16:11 Баскетбол Одеса підписала американського захисника 1405
15:58 Футбол Інтер узгодив трансфер Санчеса 1620
15:48 Футбол Спірідон: Палкін вчинив підло і низько щодо Луческу 2785
15:40 Блог Ястремська представила свою нову пісню 467

Рой Джонс: Лопеса чекає важкий тест з Ломаченком

Сьогодні 17:55 1296 0
Теофімо Лопеса вважають наступним великим боксером
Рой Джонс: Лопеса чекає важкий тест з Ломаченком
#Джонс, #Лопес, #Ломаченко

Джерело - fightnews.com.

Для чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопеса поєдинок з українським володарем титулів WBO, WBA і WBC Василем Ломаченком може бути дуже складним.

Про це заявив колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший.

"Якщо Теофімо Лопес переможе в бою з Ломаченко, то відразу ж стане зіркою pay-per-view. Думаю, він - наступний великий боксер.

У нього буде важкий тест з Ломаченко, якого я вважаю другим або третім в pound-for-pound. Не можу визначитися між ним, Канело і Кроуфордом. 

Якщо Лопес оформить апсет, то підніметься в списку pound-for-pound і стане зіркою pay-per-view. У нього все для цього є, він - вибуховий і багато іншого. Девін Хейні теж хороший боксер, який має потрібні якості - швидкість, потужність, майстерність. Подивимося", - сказав Джонс.

Раніше повідомлялося, що бій між Лопесом та Ломаченко виявився на межі зриву.

Коментарі ()