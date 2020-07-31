Американця не влаштовує гонорар в 1,2 мільйона доларів

Джерело - Sport Arena.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес може відмовитися від об'єднавчого поєдинку з Василем Ломаченком.

Про це повідомляє The Athletic.

На тижні сторони зайнялися узгодженням гонорарів для обох боксерів. Українець погодився на суму в 3,25 мільйона доларів, Лопесу запропонували 1,2 мільйона.

Американець вважає, що запропонованих грошей недостатньо, і може вибрати іншого опонента для першого захисту пояса.

Поки бій Ломаченко і Лопеса запланований на 3 жовтня. Очікується, що поєдинок пройде без глядачів на арені MGM Grand.

Спочатку об'єднавчий бій повинен був пройти 30 травня, але був безстроково відкладено через пандемію COVID-19.

Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком.