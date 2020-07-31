Джерело - Sport Arena.
Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес може відмовитися від об'єднавчого поєдинку з Василем Ломаченком.
Про це повідомляє The Athletic.
На тижні сторони зайнялися узгодженням гонорарів для обох боксерів. Українець погодився на суму в 3,25 мільйона доларів, Лопесу запропонували 1,2 мільйона.
Американець вважає, що запропонованих грошей недостатньо, і може вибрати іншого опонента для першого захисту пояса.
Поки бій Ломаченко і Лопеса запланований на 3 жовтня. Очікується, що поєдинок пройде без глядачів на арені MGM Grand.
Спочатку об'єднавчий бій повинен був пройти 30 травня, але був безстроково відкладено через пандемію COVID-19.
Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком.