Лопес - про зрив бою проти Ломаченка: Я просто намагаюсь прогодувати родину

Американець прокоментував можливе скасування бою

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в легкій вазі за версією IBF Теофімо Лопес у бою проти українського чемпіона за версіями WBC, WBA і WBO Василя Ломаченка переживає за гонорар.

Про це заявив сам боксер.

"Ви такі злі на мене, але я просто намагаюся прогодувати свою сім'ю" - зазначив Лопес.

How you mad at me and I’m just tryna feed my family.. — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 1, 2020

Раніше, чемпіона IBF Теофімо Лопеса (15-0, 15 КО) не влаштовують фінансові умови, запропоновані за бій з українцем.