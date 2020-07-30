Лопес: Люди думають, що Ломаченко в Україні, але він вже повернувся в США

Українець живе в гостьовому будиночку свого менеджера

Джерело - Fightnews.

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко вже приїхав в США і відсиджується у свого менеджера Егіса Клімаса.

Про це заявив чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Теофімо Лопес.

"Безумовно, після бою з Ломаченком я можу залишитися в легкій вазі. Напередодні поєдинку з Річардом Коммі я дуже легко зробив вагу. Я не очікував, що це буде так просто. Так що я однозначно знову можу дуже гладко вкластися в 135-фунтовий ліміт. Я не можу дочекатися поєдинку з Ломаченком. Треба переконатися, що маленька примадонна не ховається у вітальні Егіса Клімаса. Василь прямо зараз пересиджує карантин в його гостьовому будиночку. Люди думають, що "Лома" знаходиться в Україні, але це не так, він зараз в Лос-Анджелесі. Ломаченко повернувся в США", - сказав Лопес.

Раніше повідомлялося, що чемпіон WBC хоче битися з Ломаченком.

Нагадаємо, Ломаченко погодився з усіма умовами на бій з Лопесом.