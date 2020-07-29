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Усик на карантині переніс операцію на лікті

Сьогодні 08:24 897 0
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Усик на карантині переніс операцію на лікті
#Усик, #Чісора

Джерело - Чемпіон.

Під час активної фази пандемії коронавірусу Олександр Усик активно готувався до бою з Дереком Чісорою.

Про це заявив сам боксер.

"У мене одне тренування, але постійне. Була ранкова зарядка з сином, потім йшов в окремий обладнаний зал. Ми з командою тренувалися. Я почав підготовку, 2-2,5 місяці готувався до поєдинку, але потім мені оголосили, що поєдинок переноситься, але ми з командою вирішили не зупинятися і продовжити проходити збір. Але вже не в такому темпі, як він проходить, коли ти готуєшся до поєдинку.

Тим більше, сталося так, що з'явилася невелика травма руки і була вимушена операція. Ми її зробили. Нам це було на руку, що так. Буквально на 3-4 день після операції я вже був в залі. Це лікоть", - сказав Усик.

Нагадаємо, що перший турнір промоутерської компанії Усика відбудеться 1 серпня.

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