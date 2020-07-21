Кемпбелл: Карантин дав можливість проаналізувати бій з Ломаченко

Джерело - Daily Mail.
Британський боксер Люк Кемпбелл на карантині, введеному через пандемію коронавірусу, аналізував бій з українцем Василем Ломаченком.
Про це заявив сам боксер.
"Коронавірус дав мені можливість зосередитися на собі і проаналізувати всі попередні поєдинки. Після бою з Василем Ломаченком я тільки те й роблю, що вивчаю себе і вношу корективи в свій стиль.
Я обговорював з тренером всі свої поєдинки. Це найдовший період, який я провів удома, не залишаючи його. Радий, що вдалося провести час з сім'єю. Я катався на велосипеді з дітьми та грав з племінниками", - сказав Кемпбелл.
Нагадаємо, що бій Кемпбелла з Ломаченко відбувся в серпні 2019 року. Тоді українець здобув перемогу рішенням суддів.
Раніше, WBO відмінила турнір претендентів на пояс Ломаченка.